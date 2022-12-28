Кремінна і Сватове. Чому їх звільнення важливе і що там відбувається

Звільнення Кремінної

Він прокоментував матеріал The New York Times, в якому стверджується, що українські сили наближаються до повернення Кремінної.

"New York Times дуже авторитетне видання, в них напевне хороші джерела. Проте на цьому напрямку триває певний час триває потужна робота наших підрозділів, в тому числі десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськості. Поки що ж потрібно запастися терпінням та чекати офіційних повідомлень", - розповів Череватий.

На питання журналіста, чи правдивою є інформація про те, що командування росіян вирішило переміститися із Кремінної до Рубіжного, він відповів: "Це традиційна для окупантів практика".

"Після серії поразок, які вони зазнали в Україні, вони про всяк випадок переміщують свої командні пункти", - зазначив Череватий.

Кремінна і Сватове - в чому важливість?

Речник східного угруповування військ пояснює, деокупація цих двох міст має, зокрема, військове значення. Оскільки дозволить ЗСУ далі рухатися по звільненню Луганської області. Але це не єдиний фактор.

"Також воно має важливе морально-психологічне значення. Окупант оголосив Донецьку і Луганську області частиною РФ, тому коли ми будемо звільняти свої землі, для їхніх шовіністів це буде, по суті, вторгнення на російську сторону. Вони зрозуміють, що це все тимчасово і ми будемо звільняти свою землю", - підсумував Череватий.

Що написали в NYT?

Нагадаємо, американська газета The New York Times опублікувала матеріал в якому вказано, що ЗСУ наближаються до звільнення Кремінної, яка є воротами до двох набагато більших міст поблизу, а саме - Сєвєродонецька та Лисичанська, важливих промислових центрів на Донбасі.

Журналісти зазначають, що це б розширило б позицію українців у регіоні та дало б їм контроль над головними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська.

Додамо, не мало важливим є і той факт, що карти боїв Інституту вивчення війни (ISW), також вказують на те, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна.

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