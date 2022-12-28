Кременная и Сватово. Почему их освобождение важно и что там происходит

Увольнение Кременной

Он прокомментировал материал The New York Times, в котором утверждается, что украинские силы приближаются к возвращению Кременной.

"New York Times очень авторитетное издание, у них наверняка хорошие источники. Однако на этом направлении проходит некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности. Пока же нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений", - рассказал Череватый.

На вопрос журналиста, правдива ли информация о том, что командование россиян решило переместиться из Кременной в Рубежное, он ответил: "Это традиционная для оккупантов практика".

"После серии поражений, которые они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты", - отметил Череватый.

Кременная и Сватово - в чем важность?

Представитель восточной группировки войск объясняет, деоккупация этих двух городов имеет, в частности, военное значение. Поскольку позволит ВСУ дальше двигаться по освобождению Луганской области. Но это не единственный фактор.

"Также оно имеет важное морально-психологическое значение. Оккупант объявил Донецкую и Луганскую области частью РФ, поэтому когда мы будем освобождать свои земли, для их шовинистов это будет, по сути, вторжение на российскую сторону. Они поймут, что это все временно и мы будем освобождать свою землю", - подытожил Череватый.

Что написали в NYT?

Напомним, американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором указано, что ВСУ приближаются к освобождению Кременной, которая является воротами в два гораздо больших города поблизости, а именно - Северодонецк и Лисичанск, важных промышленных центров на Донбассе.

Журналисты отмечают, что это расширило бы позицию украинцев в регионе и дало бы им контроль над главными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

Добавим, не мало важен и тот факт, что карты боев Института изучения войны (ISW), также указывают на то, что украинские силы добились больших успехов в направлении Сватово-Кременная.

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