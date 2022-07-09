UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От Кременной до Попасной. Оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта Донбасса

Фото: оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта Донбасса (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты активизировались по всей линии фронта Донбасса и пытаются наступать. Пока никакой оперативной паузы не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Российские войска продолжают предпринимать попытки прорыва админграницы Луганской области.

"Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду – от Кременной до Попасной", - рассказал Гайдай.

Только ночью враг нанес 8 артиллерийских обстрелов, 3 - минометных, а также 9 ракетных ударов.

По словам главы Луганской ОВА, оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска.

"Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и раньше", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ пытались захватить территорию Углегорской ТЭС и продвинуться в районе Доломитного. ВСУ сорвали планы противника и вернули себе ранее занимаемые позиции.

Также, по данным Генштаба, российское наступление на Славянск со стороны Богородичного захлебнулось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВойна в Украине