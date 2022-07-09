От Кременной до Попасной. Оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта Донбасса

Российские войска продолжают предпринимать попытки прорыва админграницы Луганской области.

"Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду – от Кременной до Попасной", - рассказал Гайдай.

Только ночью враг нанес 8 артиллерийских обстрелов, 3 - минометных, а также 9 ракетных ударов.

По словам главы Луганской ОВА, оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска.

"Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и раньше", - отметил Гайдай.