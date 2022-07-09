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Від Кремінної до Попасної. Окупанти намагаються наступати по всій лінії фронту Донбасу

Фото: окупанти намагаються наступати по всій лінії фронту Донбасу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти активізувалися по всій лінії фронту Донбасу і намагаються наступати. Поки ніякої оперативної паузи не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Російські війська продовжують робити спроби прориву адмінкордону Луганської області.

"Атакують з декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить всюди - від Кремінної до Попасної", - розповів Гайдай.

Лише вночі ворог завдав 8 артилерійських обстрілів, 3 - мінометних, а також 9 ракетних ударів.

За словами глави Луганської ОВА, окупаційні війська домоглися незначних успіхів протягом 8 липня і продовжують наступ на захід від Лисичанська.

"Поки ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська РФ намагалися захопити територію Вуглегірської ТЕС і просунутися в районі Доломітного. ЗСУ зірвали плани противника і повернули собі раніше займані позиції.

Також, за даними Генштабу, російський наступ на Слов'янськ з боку Богородичного захлинувся.

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