В Кременной оккупанты обстреляли здание: 1 человек погиб, 2 пострадали
Российские оккупанты обстреляли город Кременная в Луганской области. В результате бомбардировок здания погиб один человек, еще двое пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Кроме того, под обстрелы оккупантов попал Северодонецк. Вражеские снаряды повредили спортивную и общеобразовательную школы, квартиры в многоэтажном доме, магазины и гараж, в результате чего произошло возгорание. Обстрелы до сих пор продолжаются.
Также из-за обстрелов произошло возгорание в цехе трубного завода, на территории картонно-тарного комбината, 11 жилых домов и квартиры в городе Рубежное.
Напомним, в Херсонской области оккупанты готовятся провести "референдум" для создания так называемой "народной республики".
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