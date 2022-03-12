У Кремінній окупанти обстріляли будівлю: 1 особа загинула, 2 постраждали
Російські окупанти обстріляли місто Кремінна в Луганській області. В результаті бомбардувань будівлі загинула одна людина, ще двоє постраждали.
Об це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Крім того, під обстріли окупантів потрапив Сєвєродонецьк. Ворожі снаряди пошкодили спортивну та загальноосвітню школи, квартири у багатоповерховому будинку, магазини та гараж, в результаті чого сталося загоряння. Обстріли досі продовжуються.
Також через обстріли сталося загоряння в цеху трубного заводу, на території картонно-тарного комбінату, 11 житлових будинків та квартири в місті Рубіжне.
Нагадаємо, в Херсонській області окупанти готуються провести "референдум" для створення так званої "народної республіки".
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