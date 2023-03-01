У Кременчуцькому районі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Сьогодні, 1 березня, увечері мешканці Кременчуцького району Полтавської області під час повітряної тривоги почули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки не розкривають більш детальної інформації про надзвичайну подію.
Жителям району необхідно залишатися в укриттях.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні сьогодні ввечері оголосили масштабну повітряну тривогу.
Також ми писали, що сьогодні російські військові обстріляли школу у Годиновому Яру Донецької області.
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