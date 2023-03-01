В Кременчугском районе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Сегодня, 1 марта, вечером жители Кременчугского района Полтавской области во время воздушной тревоги услышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о происшествии.
Жителям района необходимо оставаться в укрытиях.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине сегодня вечером объявили масштабную воздушную тревогу.
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