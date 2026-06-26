В ніч на 26 червня у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи. Ворог атакує міста дронами та балістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Повітряних сил ЗСУ" і канал глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
Цієї ночі приблизно о 00:50 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Водночас військові попередили про загрозу балістики з північного сходу, після чого зафіксували дві ракети у напрямку Кременчука.
Паралельно місцеві канали стали писати про гучні вибухи, а також було відомо, що місто окрім балістики атакують ворожі дрони. Наразі атаку РФ підтвердили в ОВА.
"Кременчуцька громада під атакою ворога. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", - написав Віталій Дяківнич в Telegram.
Також зауважимо, що приблизно о 01:02 вибухи було чути у Полтаві. З чим точно це пов'язано - невідомо, але військові досі фіксують в Полтавській області російські дрони.
Оновлено о 01:19
Повітряні сили знову зафіксували балістику на Кременчук, після чого у місті вкотре пролунали вибухи.
Станом на 01:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, у березні цього року міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що росіяни тисячами ракет і дронів намагаються знищити українську нафтопереробку. За його словами, лише по Кременчуцькому НПЗ прилетіло 60 ракет і близько 260 дронів.
Також ми писали, що минулого місяця в ніч на 14 травня росіяни здійснили черговий комбінований удар по Україні, зокрема по Кременчуку. Тоді в місті під удар потрапили об’єкти енергетики, промислове підприємство, склади та житловий сектор.