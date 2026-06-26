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В Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы

01:17 26.06.2026 Пт
2 мин
Что известно о ночной атаке на Кременчуг и Полтаву?
aimg Эдуард Ткач
Фото: последствия пока неизвестны (facebook.com/UA.National.Police)

В ночь на 26 июня в Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы. Враг атакует города дронами и баллистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Воздушных сил ВСУ" и канал главы Полтавской ОВ Виталия Дьяковнича.

Этой ночью около 00:50 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. В то же время, военные предупредили об угрозе баллистики с северо-востока, после чего зафиксировали две ракеты в направлении Кременчуга.

Параллельно местные каналы стали писать о громких взрывах, а также было известно, что город, кроме баллистики, атакуют вражеские дроны. На данный момент атаку РФ подтвердили в ОВА.

"Кременчугское общество под атакой врага. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", - написал Виталий Дьяковнич в Telegram.

Также заметим, что примерно в 01:02 взрывы были слышны в Полтаве. С чем точно это связано - неизвестно, но военные до сих пор фиксируют в Полтавской области российские дроны.

Обновлено в 01:19

Воздушные силы вновь зафиксировали баллистические ракеты в направлении Кременчуга, после чего в городе в очередной раз раздались взрывы.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:17 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно видеть, сигнал продолжается в Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрелы Кременчуга

Напомним, в марте этого года министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что россияне тысячами ракет и дронов пытаются уничтожить украинскую переработку нефти. По его словам,только по Кременчугскому НПЗ прилетело 60 ракет и около 260 дронов .

Также мы писали, что в прошлом месяце в ночь на 14 мая россияне нанесли очередной комбинированный удар по Украине, в частности, по Кременчугу. Тогда в городе под удар попали объекты энергетики, промышленное предприятие, склады и жилищный сектор .

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