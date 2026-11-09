У Кременчуці російський дрон знищив реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю

За словами Анни Андрієнко, російський безпілотник влучив в будівлю центру. На момент атаки військових у приміщенні не було.

Після влучання спалахнула пожежа. Вогонь знищив навчальні класи, кабінети корекції, методичні матеріали та спеціалізоване обладнання, яке використовували для реабілітації дітей. Руйнувань також зазнали три житлові квартири.

Центр "Колібрі" працював у Кременчуці дев'ять років. Тут надавали допомогу дітям з особливими освітніми потребами: від послуг раннього втручання до підготовки до навчання в інклюзивних класах шкіл.

Які ще об'єкти пошкодила російська атака на Кременчук

Під час вечірнього обстрілу постраждав не лише дитячий центр. За інформацією начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок і будівлю готелю.

Кількість поранених унаслідок російської атаки станом на вечір 8 листопада склала 7 людей. Серед них - 16-річний підліток, якого з важкими травмами доправили до лікарні.