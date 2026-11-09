В Кременчуге российский дрон уничтожил реабилитационный центр для детей с инвалидностью

По словам Анны Андриенко, российский беспилотник попал в здание центра. В момент атаки военных в помещении не было.

После попадания вспыхнул пожар. Огонь уничтожил обучающие классы, кабинеты коррекции, методические материалы и специализированное оборудование, которое использовали для реабилитации детей. Разрушения также получили три жилых квартиры.

Центр "Колибри" работал в Кременчуге девять лет. Здесь оказывали помощь детям с особыми образовательными потребностями: от раннего вмешательства до подготовки к обучению в инклюзивных классах школ.

Какие еще объекты повредила российская атака на Кременчуг

Во время вечерних обстрелов пострадал не только детский центр. По информации начальника Полтавской ОВ Виталия Дьяковнича, зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом и здание гостиницы.

Число раненых в результате российской атаки по состоянию на вечер 8 ноября составило 7 человек. Среди них – 16-летний подросток, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу.