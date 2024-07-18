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У Кременчуці чули звуки вибухів

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Під час атаки ударними дронами з боку РФ у Кременчуці Полтавської області було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Полтава та Карту повітряних тривог.

Суспільному про звук вибуху у Кременчуцькі громаді повідомили місцеві жителі.

"Гучно у Кременчуці!" - йдеться у дописі Карти повітряних тривог. Згодом канал повідомив про повторне "гучно".

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ударними дронами. Зокрема їх фіксували в північній частині Полтавської області.

У столиці також пролунали потужні вибухи.

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Війна Росії проти УкраїниКременчук