У Кременчуці чули звуки вибухів

Під час атаки ударними дронами з боку РФ у Кременчуці Полтавської області було чути звуки вибухів.

"Гучно у Кременчуці!" - йдеться у дописі Карти повітряних тривог. Згодом канал повідомив про повторне "гучно".

Суспільному про звук вибуху у Кременчуцькі громаді повідомили місцеві жителі.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ударними дронами. Зокрема їх фіксували в північній частині Полтавської області.

У столиці також пролунали потужні вибухи.

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