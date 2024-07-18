У Кременчуці чули звуки вибухів
Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Під час атаки ударними дронами з боку РФ у Кременчуці Полтавської області було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Полтава та Карту повітряних тривог.
Суспільному про звук вибуху у Кременчуцькі громаді повідомили місцеві жителі.
"Гучно у Кременчуці!" - йдеться у дописі Карти повітряних тривог. Згодом канал повідомив про повторне "гучно".
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ударними дронами. Зокрема їх фіксували в північній частині Полтавської області.
У столиці також пролунали потужні вибухи.
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