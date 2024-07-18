ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кременчуці чули звуки вибухів

Четвер 18 липня 2024 01:42
UA EN RU
У Кременчуці чули звуки вибухів Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Під час атаки ударними дронами з боку РФ у Кременчуці Полтавської області було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Полтава та Карту повітряних тривог.

Суспільному про звук вибуху у Кременчуцькі громаді повідомили місцеві жителі.

"Гучно у Кременчуці!" - йдеться у дописі Карти повітряних тривог. Згодом канал повідомив про повторне "гучно".

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ударними дронами. Зокрема їх фіксували в північній частині Полтавської області.

У столиці також пролунали потужні вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Кременчук
NEWS
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне