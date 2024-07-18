В Кременчуге слышали звуки взрывов
Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Во время атаки ударными дронами со стороны РФ в Кременчуге Полтавской области были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Полтава и Карту воздушных тревог.
Общественному о звуке взрыва в Кременчугской общине сообщили местные жители.
"Громко в Кременчуге!" - говорится в сообщении Карты воздушных тревог. Впоследствии канал сообщил о повторном "громко".
Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке ударными дронами. В частности, их фиксировали в северной части Полтавской области.
В столице также прогремели мощные взрывы.
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