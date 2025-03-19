У Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК: подробиці інциденту

У Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК з травматичної зброї. Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавської області.
Так, 19 березня, близько 07:00, під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого.
"При спробі перевірити документи, чоловік здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги", - йдеться у повідомленні.
Згодом патрульні поліцейські затримали чоловіка, а пораненому військовому медики надали допомогу. На щастя, обійшлося без госпіталізації.
"Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на виклик, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження", - додали у поліції.
Травматична зброя вилучена. Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Як повідомлялося, у Львові чоловік ударив військовослужбовця ТЦК. Після цього він намагався втекти.
Крім того, у Львівській області двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із призовників утік.
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