У Кременчуці чоловік вистрелив у військового ТЦК: подробиці інциденту

Як повідомлялося, у Львові чоловік ударив військовослужбовця ТЦК. Після цього він намагався втекти.

Крім того, у Львівській області двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із призовників утік.

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