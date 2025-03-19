В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: подробности инцидента

Как сообщалось, во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК. После этого он пытался убежать.

Кроме того, во Львовской области двое неизвестных напали на военного ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию. Один из призывников сбежал.

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