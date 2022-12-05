Фото: в Кременчуку попередили про ризик ударів по об'єктах енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)

По усій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Існує ризик ударів по об'єктах енергетики в Кременчуку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Кременчука Віталія Малецького.

"Повідомляють про пуски ракет! Можливі удари по об’єктах енергетики, тому обов’язково зробіть запас води, зарядіть телефони, павербанки", - пише міський голова. Малецький також закликав містян закрити вікна та максимально зберігати тепло в приміщеннях.