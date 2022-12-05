В Кременчуге предупредили о риске ударов по объектам энергетики
Фото: в Кременчуге предупредили о риске ударов по объектам энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть риск ударов по объектам энергетики в Кременчуге.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Кременчуга Виталия Малецкого.
"Сообщают о пусках ракет! Возможны удары по объектам энергетики, поэтому обязательно сделайте запас воды, зарядите телефоны, павербанки", - пишет мэр.
Малецкий также призвал горожан закрыть окна и максимально сохранять тепло в помещениях.
Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.
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