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В Кременчуге предупредили о риске ударов по объектам энергетики

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Понедельник 05 декабря 2022 13:50
В Кременчуге предупредили о риске ударов по объектам энергетики Фото: в Кременчуге предупредили о риске ударов по объектам энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть риск ударов по объектам энергетики в Кременчуге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

"Сообщают о пусках ракет! Возможны удары по объектам энергетики, поэтому обязательно сделайте запас воды, зарядите телефоны, павербанки", - пишет мэр.

Малецкий также призвал горожан закрыть окна и максимально сохранять тепло в помещениях.

Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.

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