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"Кременчуг" уверенно одолел "Сокол" в центральном матче дня хоккейного чемпионата

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Кременчуг, Воскресенье 30 октября 2022 13:20
"Кременчуг" уверенно одолел "Сокол" в центральном матче дня хоккейного чемпионата Фото: "Кременчуг" во второй раз в сезоне обыграл "Сокол" (facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Антон Федорцив

Разгромной победой "Кременчуга" завершилась встреча хоккейного первенства Украины против столичного "Сокола" (5:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Кременчуг" – "Сокол" – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: Кривошапкин, 02:42, Сеник, 05:35, Лялька, 11:32, 55:34, Тимченко, 32:07 – Горлушко, 35:09, Нименко, 40:57

Хозяевам льда удалось забросить две шайбы уже в дебюте. Сначала Лялька из-за ворот зряче отдал передачу в центральную зону перед воротами, откуда Кривошапкин точно пробил в одно касание. А потом Сеник добил "диск" в сетку после сольного прохода Кривошапкина с сэйвом Кубрицкого.

В середине же периода Лялька перед воротами подставил клюшку под бросок того же Сеника от синей линии и сделал счет разгромным. Во втором периоде команды обменялись шайбами. "Кременчуг" забил после затяжной атаки – Савицкий из-за ворот отбросил на "пятак", где Тимченко сыграл на опережение – 4:0.

"Сокол" размочил счет усилиями Горлушко. Защитник решил бросить от синей линии, а Благой закрыл обзор Кучеру и заставил голкипера хозяев вынимать шайбу из ворот. На первой же минуте 3-го периода киевляне забросили во второй раз, когда Нименко замкнул прострел Янишевского от левого борта.

На площадке стало гораздо интереснее. Моменты были у обеих команд, но отличиться сумел "Кременчуг". Под занавес матча хозяева сумели реализовать большинство – Лялька классно бросил в ближнюю девятку из левой зоны вбрасывания и установил окончательный результат.

Благодаря этой победе "Кременчуг" снова стал единоличным лидером первенства. В активе вице-чемпиона 21 очко после восьми матчей. В свою очередь у "соколят" осталось 18 пунктов.

К слову, накануне форвард "Вегаса" Кессел обновил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

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