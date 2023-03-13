"Кременчук" розтрощив "Легіон" на старті півфіналу плей-офф хокейної першості

Розгромною перемогою "Кременчука" над калуським "Легіоном" стартувала друга півфінальна серія чемпіонату України з хокею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу, перший матч
"Кременчук" – "Легіон" – 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
Шайби: Варава, 26:47, Лялька, 44:06, Сеник, 45:02, Кривошапкін, 49:00, Тимченко, 58:44 – Кривоножкін, 50:26
Після безгольового стартову періоду господарі взялися до справи в другому. На розгойдування кременчукці витратили близько семи хвилин. Відкрили ж рахунок у грі 4 на 4. Це Варава наважився на кидок від синьої лінії та застав зненацька голкіпера калушан.
Збільшити власну перевагу "Кременчук" на старті фінального періоду. Спершу відзначився Лялька, який перед воротами вчасно підправив кидок Ігнатенка. А згодом Сеник на "п'ятаку" розібрався зі суперниками на добиванні.
"Легіон" змушений був піти у ва-банк. У більшості тренерський штаб калушан вирішив ризикнути та випустити шостого польового. Утім, це лише призвело до четвертої пропущеної шайби. Кременчукці виграли вкидання поблизу своїх воріт і Кривошапкін закинув у порожні ворота після передачі Ляльки.
До фінальної сирени прикарпатці таки зуміли забити гол престижу. Кривоножкін у більшості реалізував момент перед воротами "Кременчука" завдяки передачі з-за рамки. Проте, останнє слово було за господарями – Тимченко на дальній стійці замкнув простріл Середницького.
Завдяки впевненій перемозі "Кременчук" повів у півфінальній серії. Другий матч запланований на 14 березня. Господарем знову будуть підопічні Олександра Савицького.
До слова, раніше "Сокіл" вдруге переграв "Дніпро" в рамках півфінальної серії.
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