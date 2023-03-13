"Кременчук" розтрощив "Легіон" на старті півфіналу плей-офф хокейної першості

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу, перший матч

"Кременчук" – "Легіон" – 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Шайби: Варава, 26:47, Лялька, 44:06, Сеник, 45:02, Кривошапкін, 49:00, Тимченко, 58:44 – Кривоножкін, 50:26

Після безгольового стартову періоду господарі взялися до справи в другому. На розгойдування кременчукці витратили близько семи хвилин. Відкрили ж рахунок у грі 4 на 4. Це Варава наважився на кидок від синьої лінії та застав зненацька голкіпера калушан.

Збільшити власну перевагу "Кременчук" на старті фінального періоду. Спершу відзначився Лялька, який перед воротами вчасно підправив кидок Ігнатенка. А згодом Сеник на "п'ятаку" розібрався зі суперниками на добиванні.

"Легіон" змушений був піти у ва-банк. У більшості тренерський штаб калушан вирішив ризикнути та випустити шостого польового. Утім, це лише призвело до четвертої пропущеної шайби. Кременчукці виграли вкидання поблизу своїх воріт і Кривошапкін закинув у порожні ворота після передачі Ляльки.

До фінальної сирени прикарпатці таки зуміли забити гол престижу. Кривоножкін у більшості реалізував момент перед воротами "Кременчука" завдяки передачі з-за рамки. Проте, останнє слово було за господарями – Тимченко на дальній стійці замкнув простріл Середницького.

Завдяки впевненій перемозі "Кременчук" повів у півфінальній серії. Другий матч запланований на 14 березня. Господарем знову будуть підопічні Олександра Савицького.