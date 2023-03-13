"Кременчуг" разбил "Легион" на старте полуфинала плей-офф хоккейного первенства

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

"Кременчуг" – "Легион" – 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Шайбы: Варава, 26:47, Лялька, 44:06, Сенык, 45:02, Кривошапкин, 49:00, Тимченко, 58:44 - Кривоножкин, 50:26

После безголевого стартового периода хозяева принялись за дело во втором. На раскачку кременчужане потратили около семи минут. Открыли счет в игре 4 на 4. Это Варава решился на бросок от синей линии и застал врасплох голкипера калушан.

Увеличить собственное преимущество "Кременчуг" на старте финального периода. Сначала отличился Лялька, перед воротами вовремя подправивший бросок Игнатенко. А потом Сенык на "пятаке" разобрался с соперниками на добивании.

"Легион" вынужден был пойти в ва-банк. В большинстве тренерский штаб калушан решил рискнуть и выпустить шестого полевого. Впрочем, это привело только к четвертой пропущенной шайбе. Кременчужане выиграли вбрасывание у своих ворот и Кривошапкин забросил в пустые ворота после передачи Ляльки.

До финальной сирены прикарпатцы сумели забить гол престижа. Кривоножкин в большинстве реализовал момент перед воротами "Кременчуга" благодаря передаче из-за рамки. Однако последнее слово было за хозяевами – Тимченко на дальней стойке замкнул прострел Середницкого.

Благодаря уверенной победе "Кременчуг" повел в полуфинальной серии. Второй матч запланирован на 14 марта. Хозяином снова будут подопечные Александра Савицкого.