UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Кременчук" розгромив "Легіон" і став другим фіналістом хокейної першості

facebook.com/hckremenchuk2010
Автор: Антон Федорців

Перемогою "Кременчука" з великим рахунком завершилася півфінальна серія плей-офф чемпіонату України проти калуського "Легіона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу, третій матч

"Легіон" – "Кременчук" – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Шайби: Брага, 25:00, Тимченко, 34:22, Кругляков, 36:09, Сеник, 53:10, 54:46

Стартовий період виявився безгольовим. Головні ж події розгорнулися у другій 20-хвилинці. Кременчукці відкрили рахунок у більшості – затяжна атака завершилася появою Браги на позиції перед воротами, звідки він впевнено переграв воротаря.

Згодом закріпив перевагу команди Олександра Савицького Тимченко. У стрімкій контратаці гостей він потужним кидком лівою зі середньої дистанції, скориставшись передачею Середницького, пробив воротаря. Під завісу ж періоду Кругляков підправив у ворота шайбу після кидка Ігнатенка.

У фінальні 20 хвилин "Кременчук" оформив ще два голи. Дубль вдалося оформити Сенику. У першому випадку йому асистував Кривошапкін, який прорвався правим краєм і віддав партнеру – той трохи курйозним кидком проштовхнув "диск" за лінію. А коли "Легіон" у більшості зняв голкіпера, то Сеник розписався у порожніх воротах.

Отже, кременчукці витратили на вихід у фінал мінімально необхідні три поєдинки. Вирішальне протистояння віце-чемпіон минулого сезону проведе проти чинного чемпіона – столичного "Сокола".

До слова, напередодні "Сокіл" втретє здолав "Дніпро" та завершив півфінальну серію плей-офф.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат Украиныхоккей