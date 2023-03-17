"Кременчуг" разгромил "Легион" и стал вторым финалистом хоккейного первенства

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

"Легион" – "Кременчуг" – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Шайбы: Брага, 25:00, Тимченко, 34:22, Кругляков, 36:09, Сеник, 53:10, 54:46

Стартовый период оказался безголевым. Главные же события развернулись во второй 20-минутке. Кременчужане открыл счет в большинстве – затяжная атака завершилась появлением Брагты на позиции перед воротами, откуда он уверенно переиграл вратаря.

Вскоре закрепил преимущество команды Александра Савицкого Тимченко. В стремительной контратаке гостей он сильным броском левой со средней дистанции, воспользовавшись передачей Средницкого, пробил вратаря. Под занавес же периода Кругляков подправил в ворота шайбу после броска Игнатенко.

В финале 20 минут "Кременчуг" оформил еще два гола. Дубль удалось оформить Сенику. В первом случае ему ассистировал Кривошапкин, который прорвался правым краем и отдал партнеру – тот немного курьезным броском протолкнул "диск" за линию. А когда "Легион" в большинстве снял голкипера, то Сеник расписался в пустых воротах.

Итак, кременчужане потратили на выход в финал минимально необходимые три поединка. Решающее противостояние вице-чемпион прошлого сезона проведет против действующего чемпиона – столичного "Сокола".