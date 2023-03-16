"Сокіл" втретє переграв "Дніпро" та став першим фіналістом чемпіонату України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу, третій матч

"Сокіл" – "Дніпро" – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Шайби: Янішевський, 02:19, Куцевич, 21:48, Бабинець, 33:57 (буліт) – Тищенко, 11:14

Господарям льоду вдалося швидко відкрити рахунок. Оборона херсонців проґавила ривок Янішевського, який влетів у праву зону вкидання і потужно пробив у ближній кут. "Дніпро" відігірався у більшості в середині періоду – Гребеник накинув до зони перед воротами, а Тищенко з другої спроби переграв Дьяченка.

А ось у другій 20-хвилинці відзначилися лише "соколята". Спершу в обійми партнерів потрапив Куцевич. Він у більшості ударом із гострого кута під дальню стійку застав зненацька голкіпера "Дніпра". А згодом ветеран Бабинець реалізував буліт за зрив виходу 1 в 0.

У фінальному періоді "Сокіл" сфокусувався на збереженні переваги. На майданчику було багато боротьби та обмаль моментів. Зрештою, цифри на табло столичного Палацу спорту ні кияни, ні херсонці вже не зуміли змінити.

Отже, "Сокіл" став першим фіналістом хокейної першості. У вирішальній серії столичний колектив зустрінеться з переможцем протистояння "Легіон" – "Кременчук". Наразі другі ведуть у серії (2:0).