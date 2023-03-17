"Кременчук" розгромив "Легіон" і став другим фіналістом хокейної першості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу, третій матч

"Легіон" – "Кременчук" – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Шайби: Брага, 25:00, Тимченко, 34:22, Кругляков, 36:09, Сеник, 53:10, 54:46

Стартовий період виявився безгольовим. Головні ж події розгорнулися у другій 20-хвилинці. Кременчукці відкрили рахунок у більшості – затяжна атака завершилася появою Браги на позиції перед воротами, звідки він впевнено переграв воротаря.

Згодом закріпив перевагу команди Олександра Савицького Тимченко. У стрімкій контратаці гостей він потужним кидком лівою зі середньої дистанції, скориставшись передачею Середницького, пробив воротаря. Під завісу ж періоду Кругляков підправив у ворота шайбу після кидка Ігнатенка.

У фінальні 20 хвилин "Кременчук" оформив ще два голи. Дубль вдалося оформити Сенику. У першому випадку йому асистував Кривошапкін, який прорвався правим краєм і віддав партнеру – той трохи курйозним кидком проштовхнув "диск" за лінію. А коли "Легіон" у більшості зняв голкіпера, то Сеник розписався у порожніх воротах.

Отже, кременчукці витратили на вихід у фінал мінімально необхідні три поєдинки. Вирішальне протистояння віце-чемпіон минулого сезону проведе проти чинного чемпіона – столичного "Сокола".