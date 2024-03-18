"Кременчук" в овертаймі дотиснув "Дніпро" і став фіналістом хокейного чемпіонату України

"Кременчук" здобув непросту перемогу над херсонським "Дніпром" і виграв півфінальну серію вітчизняної першості 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу

"Кременчук" – "Дніпро" – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0); серія – 4:3

Шайби: Кривошапкін, 32:04, Тимченко, 66:49 – Кобильник, 14:26

Фінальний матч серії відбувся на Полтавщині. Першими відзначилися "щуки" – в середині першого періоду. Кобильник в атаці херсонців другим темпом наблизився до воріт і класним кидком у дальній кут вивів "Дніпро" вперед.

Господарі відігралися в середині другої 20-хвилинки. Кременчукці реалізували більшість, підготувавши ґрунтовну атаку воріт Захарченка. На фініші випаду віце-чемпіона Кривошапкін із правої зони вкидання в дотик скористався передачею Ляльки.

У третьому періоді жодна з команд відзначитися не змогла, тож справа перейшла до овертайму. Переконливіше додатковий ігровий відрізок розпочав "Кременчук". Зрештою, господарі зуміли дотиснути "щук" – Абаджян від правого борту прострілив, а Тимченко перед воротами замкнув передачу партнера.

Отже, підопічні Дмитра Сумця стали другим фіналістом чемпіонату України. Київський "Сокіл" пробився у фінал раніше. Торік "золото" першості розіграли ті ж команди, а переможцем серії став столичний гранд (3:2 у серії).