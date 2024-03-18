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"Кременчуг" в овертайме дожал "Днепр" и стал финалистом хоккейного чемпионата Украины

Кременчуг, Понедельник 18 марта 2024 21:22
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"Кременчуг" в овертайме дожал "Днепр" и стал финалистом хоккейного чемпионата Украины Фото: "Кременчуг" одержал волевую победу (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

"Кременчуг" одержал непростую победу над херсонским "Днепром" и выиграл полуфинальную серию отечественного первенства 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала

"Кременчуг" – "Днепр" – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0); серия – 4:3

Шайбы: Кривошапкин, 32:04, Тимченко, 66:49 – Кобильник, 14:26

Финальный матч серии состоялся в Полтавской области. Первыми отличились "щуки" – в середине первого периода. Кобильник в атаке херсонцев вторым темпом приблизился к воротам и классным броском в дальний угол вывел "Днепр" вперед.

Хозяева отыгрались в середине второй 20-минутки. "Кременчуг" реализовал большинство, подготовив основательную атаку ворот Захарченко. На финише выпада вице-чемпиона Кривошапкин из правой зоны вбрасывания в касание воспользовался передачей Ляльки.

В третьем периоде ни одна из команд отличиться не смогла, поэтому дело перешло в овертайм. Более убедительно дополнительный игровой отрезок начал "Кременчуг". В конце концов хозяева сумели дожать "щук" – Абаджян от правого борта прострелил, а Тимченко перед воротами замкнул передачу партнера.

Итак, подопечные Дмитрия Сумца стали вторым финалистом чемпионата Украины. Киевский "Сокол" пробился в финал раньше. В прошлом году "золото" первенства разыграли те же команды, а победителем серии стал столичный гранд (3:2 в серии).

К слову, ранее сборная Украины получила соперников в финале отбора к Олимпиаде-2026.

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