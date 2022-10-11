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"Кременчук" отримав календар Континентального кубка: коли відбудуться матчі

Фото: У чемпіонаті України "Кременчук" стартував із двох перемог (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Представник України в єврокубках – хокейний "Кременчук" – дізнався розклад поєдинків третього раунду Континетального кубка 2022/23. Матчі призначені на листопад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Український віце-чемпіон поїде до словацької Нітри на короткий одноколовий турнір. Матчі команди заплановані на 18-20 листопада.

У стартовому турі "Кременчук" зустрінеться з польською "Унією" 18 листопада. Кольори лідера польського чемпіонату захищають і українські хокеїсти Денискін, Падакін, Пангелов-Юлдашев. У цей же день "Нітра" гратиме проти переможця групи D, якого заздалегідь визначать сербська "Войводіна", італійський "Азіаго Хокей" та словенський "Акроні".

19 листопада "Кременчук" вийде на лід проти господарів змагань. У складі "Нітри" зараз виступає один українець – нападник Міклуха. Натомість 20 листопада вітчизняний гранд гратиме проти наразі невідомого суперника.

До фіналу чотирьох, який зіграють 13-15 січня, вийдуть дві найкращі команди з групи F. Новий сезон Континентального кубка стане 25-м в історії турніру. У 2013 році трофей підкорився українському "Донбасу".

Перелік матчів "Кременчука" в Континентальному кубку 2022/23:

  • "Унія" – "Кременчук", 18 листопада, 15:30
  • "Нітра" – "Кременчук", 19 листопада, 19:00
  • "Кременчук" – переможець групи D, 20 листопада, 15:30

До слова, напередодні хокейне дербі Києва перенесли через масований обстріл українських міст Росією.

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