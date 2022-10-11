"Кременчук" отримав календар Континентального кубка: коли відбудуться матчі

Український віце-чемпіон поїде до словацької Нітри на короткий одноколовий турнір. Матчі команди заплановані на 18-20 листопада.

У стартовому турі "Кременчук" зустрінеться з польською "Унією" 18 листопада. Кольори лідера польського чемпіонату захищають і українські хокеїсти Денискін, Падакін, Пангелов-Юлдашев. У цей же день "Нітра" гратиме проти переможця групи D, якого заздалегідь визначать сербська "Войводіна", італійський "Азіаго Хокей" та словенський "Акроні".

19 листопада "Кременчук" вийде на лід проти господарів змагань. У складі "Нітри" зараз виступає один українець – нападник Міклуха. Натомість 20 листопада вітчизняний гранд гратиме проти наразі невідомого суперника.

До фіналу чотирьох, який зіграють 13-15 січня, вийдуть дві найкращі команди з групи F. Новий сезон Континентального кубка стане 25-м в історії турніру. У 2013 році трофей підкорився українському "Донбасу".

Перелік матчів "Кременчука" в Континентальному кубку 2022/23: