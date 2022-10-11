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"Кременчуг" получил календарь Континентального кубка: когда состоятся матчи

Фото: В чемпионате Украины "Кременчуг" стартовал с двух побед (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Представитель Украины в еврокубках – хоккейный "Кременчуг" – узнал расписание поединков третьего раунда Континетального кубка 2022/23. Матчи назначены на ноябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Украинский вице-чемпион поедет в словацкую Нитру на короткий турнир в один круг. Матчи команды запланированы на 18-20 ноября.

В стартовом туре "Кременчуг" встретится с польской "Унией" 18 ноября. Цвета лидера польского чемпионата защищают и украинские хоккеисты Денискин, Падакин, Пангелов-Юлдашев. В этот же день "Нитра" сыграет против победителя группы D, которого заранее определят сербская "Войводина", итальянский "Азиаго Хоккей" и словенский "Акрони".

19 ноября "Кременчуг" выйдет на лед против хозяев соревнований. В составе "Нитры" в данный момент выступает один украинец – нападающий Миклуха. В свою очередь 20 ноября отечественный гранд сыграет против неизвестного соперника.

В финал четырех, который сыграют 13-15 января, выйдут две лучшие команды из группы F. Новый сезон Континентального кубка станет 25-м в истории турнира. В 2013 году трофей покорился украинскому "Донбассу".

Список матчей "Кременчуга" в Континентальном кубке 2022/23:

  • "Уния" – "Кременчуг", 18 ноября, 15:30
  • "Нитра" – "Кременчуг", 19 ноября, 19:00
  • "Кременчуг" – победитель группы D, 20 ноября, 15:30

К слову, накануне хоккейное дерби Киева перенесли из-за массированного обстрела украинских городов Россией.

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