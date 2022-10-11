"Кременчуг" получил календарь Континентального кубка: когда состоятся матчи

Украинский вице-чемпион поедет в словацкую Нитру на короткий турнир в один круг. Матчи команды запланированы на 18-20 ноября.

В стартовом туре "Кременчуг" встретится с польской "Унией" 18 ноября. Цвета лидера польского чемпионата защищают и украинские хоккеисты Денискин, Падакин, Пангелов-Юлдашев. В этот же день "Нитра" сыграет против победителя группы D, которого заранее определят сербская "Войводина", итальянский "Азиаго Хоккей" и словенский "Акрони".

19 ноября "Кременчуг" выйдет на лед против хозяев соревнований. В составе "Нитры" в данный момент выступает один украинец – нападающий Миклуха. В свою очередь 20 ноября отечественный гранд сыграет против неизвестного соперника.

В финал четырех, который сыграют 13-15 января, выйдут две лучшие команды из группы F. Новый сезон Континентального кубка станет 25-м в истории турнира. В 2013 году трофей покорился украинскому "Донбассу".

Список матчей "Кременчуга" в Континентальном кубке 2022/23: