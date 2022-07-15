В Кременчуге и Житомире тоже прозвучали взрывы

Вечером 15 июля взрывы вслед за Днепром взрывы прозвучали также и в Кременчуге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"В Кременчуге раздались взрывы. Детали позже", - отметил он.
Кроме того, корреспондент РБК-Украина сообщает о взрывах в Житомире.
Обновлено от 22:35
Военная администрация Полтавской области пока не подтверждает попадание в какие-либо объекты, наличие разрушений или пострадавших.
"Будут новые подробности, сообщу", - добавил Лунин.
Напомним, ранее сообщалось, что не менее пяти взрывов произошло в Днепре. Местные Telegram-каналы публикуют фото того, как над городом поднимаются столбы дыма, а власти призывают людей не покидать безопасные укрытия.
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