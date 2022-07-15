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В Кременчуге и Житомире тоже прозвучали взрывы

Фото: начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин (facebook com pravdatut media)
Автор: Александр Мороз

Вечером 15 июля взрывы вслед за Днепром взрывы прозвучали также и в Кременчуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"В Кременчуге раздались взрывы. Детали позже", - отметил он.

Кроме того, корреспондент РБК-Украина сообщает о взрывах в Житомире.

Обновлено от 22:35

Военная администрация Полтавской области пока не подтверждает попадание в какие-либо объекты, наличие разрушений или пострадавших.

"Будут новые подробности, сообщу", - добавил Лунин.

Напомним, ранее сообщалось, что не менее пяти взрывов произошло в Днепре. Местные Telegram-каналы публикуют фото того, как над городом поднимаются столбы дыма, а власти призывают людей не покидать безопасные укрытия.

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