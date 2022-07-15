У Кременчуці та Житомирі теж пролунали вибухи

Увечері 15 липня вибухи слідом за Дніпром вибухи пролунали також і в Кременчуці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Крім того, кореспондент РБК-Україна повідомляє про вибухи в Житомирі.

"У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі пізніше", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що не менше п'яти вибухів сталося в Дніпрі. Місцеві Telegram-канали публікують фото того, як над містом піднімаються стовпи диму, а влада закликає людей не залишати безпечні укриття.

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