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В Кременчуге закончили разбирать завалы ТЦ: спасатели обнаружили 29 фрагментов тел

Фото: в Кременчуге закончили разбирать завалы ТЦ "Амстор" (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели сегодня, 2 июля, завершили разбирать завалы торгового центра "Амстор" в Кременчуге. На месте ракетного удара обнаружили 29 фрагментов тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

К спасательно-поисковым работам привлекли более 1 тысячи человек и около 140 единиц техники, из них от ГСЧС более 430 человек и почти 70 единиц техники.

По данным спасателей, в результате атаки России погибли 19 человек, еще 66 пострадали. Из них 26 человек госпитализировали.

Напомним, что 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В здании ТЦ были более тысячи человек.

По словам мэра города Виталия Малецкого, в результате обстрела ТЦ погибли 22 человека.

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КременчугГСЧСракетный удар