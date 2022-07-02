В Кременчуге закончили разбирать завалы ТЦ: спасатели обнаружили 29 фрагментов тел

Спасатели сегодня, 2 июля, завершили разбирать завалы торгового центра "Амстор" в Кременчуге. На месте ракетного удара обнаружили 29 фрагментов тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook .

К спасательно-поисковым работам привлекли более 1 тысячи человек и около 140 единиц техники, из них от ГСЧС более 430 человек и почти 70 единиц техники.

По данным спасателей, в результате атаки России погибли 19 человек, еще 66 пострадали. Из них 26 человек госпитализировали.