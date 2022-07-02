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Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: число погибших возросло

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Кременчуг, Суббота 02 июля 2022 15:04
Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: число погибших возросло Фото: уничтоженный ТЦ в Кременчуге (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Число погибших и пропавших без вести в результате ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге составляет 22 человека. Поисково-спасательная операция завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого.

Он рассказал, что из 21 человека, считавшихся пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших. В настоящее время один человек остается пропавшим без вести, еще один скончался в больнице.

"Таким образом, на сегодняшний день количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ "Амстор" составляет 22 человека", - написал мэр.

В то же время глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ "Амстор" завершились.

"Окончательное количество погибших устанавливается", - добавил он.

Напомним, 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Во время атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.

При этом в Москве утверждают, что в Кременчуге не было никакого террористического акта.

Отметим, что власти Кременчуга решили выплатить материальную помощь семьям погибших в результате трагедии. Каждая семья получит по 100 тысяч гривен.

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Кременчуг ракетный удар Агрессия РФ
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