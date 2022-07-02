Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: число погибших возросло

Число погибших и пропавших без вести в результате ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге составляет 22 человека. Поисково-спасательная операция завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого .

Он рассказал, что из 21 человека, считавшихся пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших. В настоящее время один человек остается пропавшим без вести, еще один скончался в больнице.

"Таким образом, на сегодняшний день количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ "Амстор" составляет 22 человека", - написал мэр.

В то же время глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ "Амстор" завершились.

"Окончательное количество погибших устанавливается", - добавил он.