Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: число погибших возросло
Число погибших и пропавших без вести в результате ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге составляет 22 человека. Поисково-спасательная операция завершена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого.
Он рассказал, что из 21 человека, считавшихся пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших. В настоящее время один человек остается пропавшим без вести, еще один скончался в больнице.
"Таким образом, на сегодняшний день количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ "Амстор" составляет 22 человека", - написал мэр.
В то же время глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ "Амстор" завершились.
"Окончательное количество погибших устанавливается", - добавил он.
Напомним, 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Во время атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.
При этом в Москве утверждают, что в Кременчуге не было никакого террористического акта.
Отметим, что власти Кременчуга решили выплатить материальную помощь семьям погибших в результате трагедии. Каждая семья получит по 100 тысяч гривен.