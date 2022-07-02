У Кременчуці закінчили розбирати завали ТЦ: рятувальники виявили 29 фрагментів тіл

Рятувальники сьогодні, 2 липня, завершили розбирати завали торгового центру "Амстор" у Кременчуці. На місці ракетного удару виявили 29 фрагментів тіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.
До рятувально-пошукових робіт залучили понад 1 тисячу осіб та майже 140 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки.
За даними рятувальників, внаслідок атаки Росії загинули 19 осіб, ще 66 постраждали. З них 26 осіб госпіталізували.
Нагадаємо, що 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. У будівлі ТЦ було понад тисячі осіб.
За словами мера міста Віталія Малецького, внаслідок обстрілу ТЦ загинули 22 людини.
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