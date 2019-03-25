В Кременчуге перевернулась лодка с людьми, есть пропавшие без вести

В Кременчуге Полтавской области на Днепре перевернулась моторная лодка с людьми, четыре человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью 24 марта спасателям поступила информация о том, что вблизи Крюковского моста на Днепре перевернулась моторная лодка, на которой находилось 5 человек. Одному из них удалось спастись самостоятельно, судьба еще четверых остается неизвестной.

Также сообщается, что по состоянию на утро 25 марта поисковые работы продолжаются.

Напомним, на минувших выходных вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного корабля Viking Sky, на борту которого находились 1300 пассажиров. Также сообщалось, что у круизного лайнера сломался двигатель. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали.

По последним данным, при аварии круизного лайнера в Норвегии пострадали 27 человек. Позже в этом же районе произошла авария грузового корабля Hagland Captain, на борту которого находилось 9 членов экипажа. Из-за сильного штормового ветра корабль потерял часть своего груза.