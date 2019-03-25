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При аварии круизного лайнера в Норвегии пострадали 27 человек

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 02:40
При аварии круизного лайнера в Норвегии пострадали 27 человек
Фото: круизный лайнер Viking Sky (из открытых источников)

Шестерых пассажиров госпитализировали в клинику Молде

В результате аварии круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии к медикам за помощью обратились 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал NRK.

Большинству обратившихся была оказана оперативная помощь и они были отпущены домой, шестерых госпитализировали в клинику Молде.

Ранее потерпевший аварию из-за шторма круизный лайнер Viking Sky в сопровождении двух кораблей снабжения и одного буксирного судна прибыл в гавань Молде на юге Норвегии.

Отметим, лайнеру удалось запустить три из четырех двигателей, однако вначале он не мог плыть из-за сильного ветра.

На момент прибытия в порт на судне оставалось 436 гостей и 458 членов экипажа, и были уже эвакуированы 479 человек.

Напомним, 23 марта вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного лайнера компании Viking Sky, на борту которого находились 1373 человека: 915 пассажиров и 458 членов экипажа. Для эвакуации пассажиров были направлены вертолеты и спасательные суда.

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