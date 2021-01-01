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В Кременчуге мужчина подозревается в стрельбе и драке с таксистом

Автор: Роман Тверденко

В Кременчуге задержан мужчина из-за конфликта с водителем такси. После отказа вести пассажиров он выстрелил в автомобиль и начал драться с таксистом.

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Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря таксист отказался от выполнения заказа из-за чрезмерного количества пассажиров. Между ним и группой людей возник конфликт. Когда автомобиль "Daewoo Lanos" отправился без клиентов, один из мужчин несколько раз выстрелил в его сторону, повредив авто. Потом он начал драться с водителем 1989 года рождения.

Полиция установила личность и задержала мужчину 1991 года рождения. Ему сообщено о подозрении в хулигантстве с использованием оружия. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в селе Славское во Львовской области произошла остановка подъемника в Карпатах. Из-за аварии на устройстве остались 74 человека.

Также, правоохранители возбудили уголовное дело после того, как возле квартиры тещи активиста Виталия Шабунина нашли гранаты. Это уже второе дело, ведь до этого взрывчатку нашли возле квартиры его матери.

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