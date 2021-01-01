В Карпатах остановился подъемник, спасатели сняли 74 человека

Фото: работы на подъемнике (dsns.gov.ua)

В селе Славское во Львовской области произошла остановка подъемника в Карпатах. Из-за аварии на устройстве остались 74 человека.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Остановка подъемника на канатной дороге случилась из-за выхода из строя трансформаторной подстанции днем 1 января. Из-за этого на место прибыли спасатели ГСЧС и занялись эвакуацией людей с него.

В результате работы спасателей сняли 74 человека, из которых 13 детей и трое беременных женщины.

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения подъемника.

30 декабря сообщалось, что в Ивано-Франковской области из-за сильного ветра без света оставались 6 населенных пунктов. Еще в 23 наблюдались проблемы с электроснабжением.

Кроме этого, во Львове полиция завершила расследование в отношении 10 членов участковой избирательной комиссии по подозрению в фальсификации на местных выборах. Обвинительный акт в отношении их передали в суд.