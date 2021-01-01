ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Карпатах остановился подъемник, спасатели сняли 74 человека

Львовская область, Пятница 01 января 2021 17:31
В Карпатах остановился подъемник, спасатели сняли 74 человека
Фото: работы на подъемнике (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В селе Славское во Львовской области произошла остановка подъемника в Карпатах. Из-за аварии на устройстве остались 74 человека.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Остановка подъемника на канатной дороге случилась из-за выхода из строя трансформаторной подстанции днем 1 января. Из-за этого на место прибыли спасатели ГСЧС и занялись эвакуацией людей с него.

В результате работы спасателей сняли 74 человека, из которых 13 детей и трое беременных женщины.

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения подъемника.

30 декабря сообщалось, что в Ивано-Франковской области из-за сильного ветра без света оставались 6 населенных пунктов. Еще в 23 наблюдались проблемы с электроснабжением.

Кроме этого, во Львове полиция завершила расследование в отношении 10 членов участковой избирательной комиссии по подозрению в фальсификации на местных выборах. Обвинительный акт в отношении их передали в суд.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Карпаты

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь