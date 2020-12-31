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Взрывчатка возле квартиры тещи Шабунина: возбуждено дело

Киев, Четверг 31 декабря 2020 17:51
Взрывчатка возле квартиры тещи Шабунина: возбуждено дело
Фото: граната (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как возле квартиры тещи активиста Виталия Шабунина нашли гранаты. Это уже второе дело, ведь до этого взрывчатку нашли возле квартиры его матери.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на странице в Facebook.

По информации прокуратуры, возле квартиры обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Опасные предметы направили на экспертизу.

"Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения", - отметили в прокуратуре.

Напомним, вчера вечером под дверью матери Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство, которое состояло из двух гранат и черной коробки. Правоохранители начали расследование.

Как писало РБК-Украина, по факту обнаружения взрывного устройства правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 296 УК Украины. Полиция устанавливает причастных лиц.

Кроме того, после обнаружения гранат возле квартиры тещи Шабунина полиция предложила предоставить охрану активисту.

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Новости Украины Происшествия Киевгранатауголовное дело

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