В Полтаве маршрутка протаранила троллейбус, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Полтаве (pl.npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадали пять человек

В Полтаве маршрутка с пассажирами протаранила троллейбус техобслуживания, в результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавской области.

Сообщается, что ДТП произошло утром на улице Небесной Сотни. В результате аварии в больницу обратились пять пассажиров с микроавтобуса.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, которое привело к телесным повреждениям средней тяжести. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины ДТП, виновным грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Фото: ДТП в Полтаве (pl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вблизи станции метро "Нивки" одновременно произошли две аварии. Оба участника ДТП въехали в отбойник (с разных сторон). Пострадали водители автомобилей Daewoo и Volvo.

До этого в Херсонской области на трассе Херсон - Снегиревка столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое людей. Еще один человек пострадал. По данным полиции, водитель автомобиля Daewoo на закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.