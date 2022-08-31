Кремень призвал доработать законопроект о медиа

“Любой законопроект должен прежде всего учитывать особенности национального законодательства. Поэтому дискуссии с европейскими партнерами не должны стать дискриминационными для национальных интересов”, - заявил Кремень.

Кремень заметил, что со стороны украинского общества, представителей медиасреды и части народных избранников есть замечания к этому законопроекту. Поэтому он считает, что его надо существенно усовершенствовать ко второму чтению.

“Украинский язык всегда был и будет оставаться носителем украинской идентичности. Любые попытки сузить сферу ее функционирования могут нанести урон украинской государственности. Надеюсь, что в окончательной версии все чувствительные составляющие законопроекта будут убраны”, - добавил в итоге омбудсмен.

Принятие этого закона является одним из критериев, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.