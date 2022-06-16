Кредиты за уничтоженное во время войны имущество будут списаны: комитет ВР поддержал проект

Законопроектом предполагается два механизма - заморозка до получения компенсации и списание.

Заморозка кредита

Согласно проекту, физлица-заемщики при наличии подтверждающих документов могут получить от кредитора приостановку платежей по кредиту.

Это касается кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:

а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий

б) повреждено или уничтожено в результате военных действий,

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

Списание (прощение) кредита

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых: