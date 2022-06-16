Кредиты за уничтоженное во время войны имущество будут списаны: комитет ВР поддержал проект

Комитет Верховной рады по вопросам финансов поддержал законопроект о списании долгов по кредитам за уничтоженное во время войны имущество. Комитет будет рекомендовать парламенту одобрить правительственный проект в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом предполагается два механизма - заморозка до получения компенсации и списание.
Согласно проекту, физлица-заемщики при наличии подтверждающих документов могут получить от кредитора приостановку платежей по кредиту.
Это касается кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:
Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.
На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:
Напомним, в Верховной раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.
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