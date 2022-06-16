Кредити за знищене під час війни майно будуть списані: комітет ВР підтримав проект

Законопроектом передбачається два механізми - заморозка до отримання компенсації і списання.

Замороження кредиту

Згідно з проектом, фізособи-позичальники за наявності підтверджуючих документів можуть отримати від кредитора призупинення платежів за кредитом.

Це стосується кредитів на рухоме / нерухоме майно, яке через війну:

а) опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій

б) пошкоджено або знищено в результаті військових дій,

Заморожування кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.

Списання (прощення) кредиту

На списання заборгованості мають право позичальники, у яких: