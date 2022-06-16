Кредити за знищене під час війни майно будуть списані: комітет ВР підтримав проект

Комітет Верховної ради з питань фінансів підтримав законопроект про списання боргів за кредитами за знищене під час війни майно. Комітет рекомендуватиме парламенту схвалити урядовий проект у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом передбачається два механізми - заморозка до отримання компенсації і списання.
Згідно з проектом, фізособи-позичальники за наявності підтверджуючих документів можуть отримати від кредитора призупинення платежів за кредитом.
Це стосується кредитів на рухоме / нерухоме майно, яке через війну:
Заморожування кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.
На списання заборгованості мають право позичальники, у яких:
Нагадаємо, у Верховній раді погодили законопроект про списання боргів за майно громадян, знищене під час війни. Документ схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава НБУ Кирило Шевченко.
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