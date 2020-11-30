Кредитование бизнеса от Минэкономики провалилось из-за высоких ставок и непрозрачных условий, - экономист

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которую ввело Минэкономики и его глава Игорь Петрашко, провалилась. Выданные кредиты составляют лишь 4,85% от общего объема кредитов малого и среднего бизнеса, а это - мизер.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в блоге Liga.net.

По словам эксперта, с момента старта программы (в феврале 2020 года) и по состоянию на 25 ноября, банки выдали 5,8 тыс. займов на 13,5 млрд грн.

С учетом, что на 1 ноября этого года общая кредитная задолженность заемщиков банков составила 958,7 млрд грн. То есть по программе от Минэкономики было выдано очень мало кредитов, что свидетельствует о провале программы, инициированной Игорем Петрашко.

"Очевидно, что общий размер кредитов, выданных по этой программе от Министерства экономики, это просто мизер. По состоянию на 1 октября 2020 года, банки выдали кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) (без учета микропредприятий) на 278,2 млрд грн (из них "среднему" бизнесу — 204,5 млрд грн, "малому" - 73,7 млрд грн). Относительно общей кредитной задолженности МСБ, то кредиты по программе "5-7-9" составляют лишь 4,85%. Что тоже отнюдь не свидетельствует об успехе программы", - написал Кушнирук.

Он также обратил внимание, что значительная часть этих кредитов была фактически перекредитовкой - заемщики по договоренности с банками брали кредиты по этой программе с более низкими процентами и погашали полученные еще в 2018-2019 годах под 16-20% годовых. "Очевидно, что программа кредитной поддержки МСБ провалилась", - отметил Кушнирук.

Одной из причин провала программы эксперт считает высокие ставки по кредитам.

"Индекс потребительских цен (ИПЦ) за первые 10 месяцев 2020 года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, составил 102,4%. То есть цены выросли на 2,4%. Если смотреть на индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП), то там вообще дефляция. Цены снизились на 4%. То есть, кредитные ставки по программе значительно выше, чем ИПЦ. Хотя для развития и создания рабочих мест представители МСБ должны получать кредиты по практически нулевой ставке", - пояснил Кушнирук.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Магера отметил, что несмотря на то, что бизнес в стране терпит колоссальные убытки из-за карантина, министерство экономики не предлагает никаких решений для его поддержки.