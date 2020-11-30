Кредитування бізнесу від Мінекономіки провалилося через високі ставки та непрозорі умови, - економіст

Програма "Доступні кредити 5-7-9%", яку запровадило Мінекономіки і його очільник Ігор Петрашко, провалилась. Видані кредити складають лише 4,85% від загального обсягу кредитів малого та середнього бізнесу, а це - мізер.

Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук в блозі на Liga.net.

За словами експерта, з моменту старту програми (в лютому 2020 року) і станом на 25 листопада, банки видали 5,8 тис. позик на 13,5 млрд грн.

З урахуванням, що на 1 листопада цього року загальна кредитна заборгованість позичальників банків склала 958,7 млрд грн. Тобто за програмою від Мінекономіки було видано дуже мало кредитів, що свідчить про провал програми, ініційованої Ігорем Петрашком.

"Очевидно, що загальний розмір кредитів, виданих по цій програмі від Міністерства економіки, це просто мізер. Станом на 1 жовтня 2020 року, банки видали кредитів підприємствам малого та середнього бізнесу (МСБ) (без урахування мікропідприємств) на 278,2 млрд грн (з них "середньому" бізнесу — 204,5 млрд грн, "малому" - 73,7 млрд грн). Щодо загальної кредитної заборгованості МСБ, то кредити за програмою "5-7-9" складають лише 4,85%. Що теж аж ніяк не свідчить про успіх програми", - написав Кушнірук.

Він також звернув увагу, що значна частина цих кредитів була фактично перекредитовкою - позичальники за домовленістю з банками брали кредити по цій програмі з більш низькими відсотками і погашали отримані ще у 2018-2019 роках під 16-20% річних. "Очевидно, що програма кредитної підтримки МСБ провалилася", - наголосив Кушнірук.

Однією з причин провалу програми експерт вважає високі ставки за кредитами.

"Індекс споживчих цін (ІСЦ) за перші 10 місяців 2020 року, у порівнянні з тим самим періодом минулого року, склав 102,4%. Тобто ціни виросли на 2,4%. Якщо дивитися на індекс цін виробників промислової продукції (ІЦВ), то там взагалі дефляція. Ціни знизилися на 4%. Тобто, кредитні ставки по програмі значно вищі, ніж ІСЦ. Хоча для розвитку та створення робочих місць представники МСБ мають отримувати кредити з практично нульовою ставкою", - пояснив Кушнірук.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Магера зазначив, що попри те, що бізнес в країні зазнає колосальних збитків через карантин, міністерство економіки не пропонує жодних рішень для його підтримки.