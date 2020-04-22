Кредитні канікули запровадили 30 українських банків

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Більшість банків, які кредитують населення, ввели канікули

Кредитні канікули повністю або частково запровадили 30 українських банків. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в прес-службі, кредитні канікули запровадили більшість банків, які активно працюють з населенням.

"Також цю опцію впровадили і більшість фінустанов, що активно кредитують населення або малий бізнес. Є банки, що працюють виключно з великим бізнесом. Такі банки в індивідуальному порядку опрацьовують питання кредитних канікул із клієнтами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, кредитні канікули - це відтермінування боргу, а не його прощення. Так і кредитні канікули є лише відтермінуванням у розрахунках клієнта з банком на період карантину. Така "перерва" може стосуватися сплати основної суми кредиту ("тіла" кредиту) чи нарахованих відсотків залежно від пропозиції банку. Крім того, кредитні канікули не зменшують суму боргу.

У НБУ нагадали, що про канікули та реструктуризацію потрібно домовитися безпосередньо з банком.

Нагадаємо, Національний банк України направив банкам лист з низкою рекомендацій для роботи з позичальниками, які втратили дохід з-за обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" оголосив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу та підприємців з 1 березня 2020 до кінця травня.