Кредитные каникулы - это не списание долгов, - НБУ

Льготный режим обслуживания или "кредитные каникулы" не означает прощения долгов заемщикам. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в своем видеообращении.

Как отметила Рожкова, банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их.

"Наш ответ: льготный режим - это не прощение долгов. Это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось", - сказала она.

По ее словам, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить можно после завершения карантина.

"О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса", - сказала она.