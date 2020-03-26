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Кредитные каникулы - это не списание долгов, - НБУ

Новости » Финансовый кризис 2020   

Проценты по кредитам придется заплатить после завершения карантина

Льготный режим обслуживания или "кредитные каникулы" не означает прощения долгов заемщикам. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в своем видеообращении.

Как отметила Рожкова, банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их.

"Наш ответ: льготный режим - это не прощение долгов. Это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось", - сказала она.

По ее словам, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить можно после завершения карантина.

"О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса", - сказала она.

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