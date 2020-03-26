Кредитні канікули - це не прощення боргів, - НБУ

Пільговий режим обслуговування або "кредитні канікули" не означає спрощення боргів позичальникам. Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожокова у своєму відеозверненні.

Як зазначила Рожкова, банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитами. Адже паралельно банки нараховують відсотки за депозитами і сплачують їх.

"Наша відповідь: пільговий режим - це не прощення боргів. Це відтермінування сплати боргу та відсотків для позичальників, чий фінансовий стан погіршився", - сказала вона.

За її словами, поки діє карантин, відсотки нараховуються, але сплатити ви можна після завершення карантину.

"Про пільговий режим потрібно домовлятись з банком. І робити це потрібно дистанційно. Для цього потрібно надати підтвердження втрати роботи, суттєвого зниження доходів чи припинення роботи бізнесу", - сказала вона.