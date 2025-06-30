Кредити на житло в Україні видаватимуть за нормами ЄС

Рада з фінансової стабільності України схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Іпотеку видаватимуть за європейськими правилами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Стратегія розроблена відповідно до схваленої РФС концепції, узгодженої з МВФ, та передбачає:
Директива 2014/17/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 лютого 2014 року, відома як "Директива про іпотечний кредит", встановлює єдині правила на рівні ЄС щодо надання споживчих кредитів, забезпечених житловою нерухомістю.
Що передбачає директива:
У контексті євроінтеграції Україна взяла зобов’язання імплементувати положення цієї директиви у своє законодавство, зокрема відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Це має підвищити рівень захисту позичальників та наблизити фінансову систему до європейських стандартів.
Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні фактично відсутня ринкова іпотека. Близько 95% кредитів на житло видається за програмою єОселя.
Про те, як взяти кредит за кошти державного бюджету, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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